منسق «حياة كريمة» بالدقهلية لقناة الحياة: 462 مشروعا في 7 مليارات جنيه بشربين

قال محمد سامي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية، إن المبادرة بدأت بمركز شربين في مرحلتها الأولى ويتضمن 26 قرية و278 نجع، لافتا إلى أن جميع المشروعات تم الانتهاء منها وعددها 462 مشروع بتكلفة أكثر من 7 مليار جنيه، و8 مجمعات حكومية و8 مجمعات زراعية، و24 وحدة صحية، و64 مشروع تعليمي من تجديد مدارس ورفع كفاءة وإنشاءات جديدة.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح «سامي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن أعمال المبادرة في المحافظة توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، مضيفا أن المبادرة قدمت 54 ألف كرتونة مواد غذائية، ومساعدة 100 حالة من الفتيات في تجهيزات الزاوج، بالإضافة لمعاشات شهرية لعدد 3000 حالة والمستهدف 10 آلاف حالة مستحقة.

سداد المصروفات الدراسية لـ2000 طالب

وأشار منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية، إلى أن المبادرة سددت المصروفات الدراسية لما يقرب من 2000 طالب على مستوى المحافظة بالإضافة لتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة.