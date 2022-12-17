محافظ الغربية: حياة كريمة وفرت 10621 فرصة عمل لأبناء زفتى

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً مع المكتب الفني، لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي لخدمة أبناء مركز زفتى.

تنفيذ 943 مشروعا

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها داخل 54 قرية بمركز زفتى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا، وتم الانتهاء من 521 مشروعا جاري العمل في باقي المشروعات بنسبة إنجاز إجمالية 82%.

التمكين الاقتصادي

كما استعرض المحافظ أنشطة التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها داخل قرى مبادرة حياة كريمة، حيث نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 35 دورة لعدد 786 مستفيدا، إلى جانب 50 ندوة لعدد 1346 مستفيدا مع توفير 1573 مشروعا بتكلفة 72,2 مليون جنيه وفرت 4413 فرصة عمل.

دعم مالي لـ 634 مشروعا

وفي ذات السياق ناقش رحمي جهود برنامج مشروعك في توفير الدعم المالي لعدد 634 مشروع بتكلفه 92,8 مليون جنيه وفرت 1582 فرصة عمل إلى جانب تنفيذ 4 ندوات لعدد 205 مستفيد، في حين وفرت مديرية التضامن الاجتماعي 79 فرصة عمل و75 احتياجات مشروع، توفير 400 فرصة عمل من خلال الملتقى الأول للتوظيف فضلاً إقامة وحده إنتاجية لمنتجات عسل النحل بطاقة 1000 خلية.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية القوى العاملة في توفير 4147 فرصة عمل، وتدريب 89 سيدة بالوحدة المتنقلة للتدريب على حرفة الخياطة إلى جانب تنفيذ 92 ندوة توعية لعدد 2372 مستفيدا.

ووجه محافظ الغربية بالتوسع في تجهيز المشاغل الحرفية للتدريب على مهنة الخياطة بقري مركز زفتي، وذلك عقب النجاح الذي حققته المشاغل في قرى نهطاى، تفهنا العزب، فرسيس وميت المخلص، والتي استفاد منها 121 سيدة.