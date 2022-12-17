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منسق حياة كريمة بالدقهلية لقناة الحياة: بدء العمل في تطوير 5 مراكز جديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
08:52 م | السبت 17 ديسمبر 2022
مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

قال محمد سامي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية، إن المبادرة وصلت الصرف ومياه الشرب لجميع المساكن في القرى والعزب والنجوع، بالإضافة لـ7 مشروعات كبرى خاصة بتبطين الترع، وتم الانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بمركز شربين.   

الفترة المقبلة ستشهد العمل في الـ5 مراكز المدرجة بالخطة الجديدة

وأوضح «سامي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل في الـ5 مراكز المدرجة بالخطة الجديدة ومنها «أجا وميت غمر والسنبلاوين والمنزلة وبلقاس» ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة.

المبادرة بدأت حوارا مجتمعيا مع سكان المراكز المستهدفة 

وأشار منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية، إلى أن المبادرة بدأت حوارا مجتمعيا مع سكان المراكز المستهدفة منذ شهر لمعرفة احتياجاتهم وأهم المشكلات التي تواجههم، وبناء عليه يتم رفع التوصيات للجهات التنفيذية والبدء الفعلي في التنفيذ خلال شهر يناير المقبل.

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بقلم محمد أيمن سالم