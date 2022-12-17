منسق حياة كريمة بالدقهلية لقناة الحياة: نستمع لطلبات الأهالي لوضع الخطة

قال محمد سامي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية، إن المواطنين في المحافظة يسألون دائما عن وصول الغاز الطبيعي للمنازل في النجوع والقرى الصغيرة والعزب، وبالفعل تم التوصيل لكل بيت، لافتا إلى أن خطة المبادرة بدأت في شربين بـ 350 مشروعا والفعلي على أرض الواقع وصل إلى 463 مشروعا بعد متابعة التطورات واحتياجات الأهالي.

فكرة الحوار المجتمعي

وأوضح «سامي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن فكرة الحوار المجتمعي التي تتبناها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل القرى قبل بدء العمل بها لها دور كبير في مشاركة الأهالي في تحديد احتياجاتهم الأهم بمنتهى الدقة، متابعا «فريق المبادرة لا يبنى مجرد مدرسة أو مبنى خدمي ويرحل بل يعمل على توفير جميع احتياجات سكان القرى المستهدفة من مشروع حياة كريمة».

مشاركة الأهالي

وأشار منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية إلى أن الحوار المجتمعي أسفر عن مشاركة الأهالي بعضهم تبرع بأرض وبعضهم تبرع بمواد بناء وغيرها بعدما تأكدوا من قيمة المبادرة والناتج العام لها في تحسين معيشتهم بل تغيرها بشكل جذري.