رئيس «العربية للتصنيع» لـ يوسف الحسيني: الدولة تتجه لتعميق وتوطين الصناعة

قال المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية تتجه لتعميق وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، أنشأت مركز التصنيع الرقمي الذي يتجه للرقمنة.

المركز يضم 15 ماكينة من الجيل الرابع المتقدمة

أوضح «عبد اللطيف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن المركز يحتوى على 15 ماكينة من ماكينات الجيل الرابع المتقدمة، المصممة طبقا للثورة الصناعية الرابعة، ويمكن أن تساوي 5 ماكينات من نظيرتها التقليدية، لافتا إلى ان الماكينات تعمل بالكمبيوتر بشكل كامل، وتنفذ العديد من العمليات التصنيعية بتشغيلة أو خطوة واحدة.

عمليات صناعية معقدة

أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الماكينات الجديدة تنفذ عمليات صناعية معقدة مع سرعة في التنفيذ، وجودة في الأداء، لافتا إلى أن المركز بدأ في تصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي المستخدمة في المشروعات التنموية، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المركز نجح في تصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتم اعتمادها وتسجيلها بهيئة التنمية الصناعية، وتوزيعها للعمل بمختلف المشروعات.