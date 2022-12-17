رئيس «العربية للتصنيع» لقناة الحياة: يمكننا إنتاج 80% من طلمبات المياه

قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ العمال والفنين والمهندسين والمهندسات المصريين تم تدريبهم على أعلى مستوى، وظهر تقديمهم لأعمالهم أمام رئيس الوزراء خلال زياراته لمركز التصنيع الرقمي، لافتا إلى أنّه تم تدريبهم على استخدام الماكينات في ألمانيا، وتم تدريبهم داخل مصر أيضا على يد خبراء أجانب على أعلى مستوى.

منتجات كانت تسوردها مصر من الخارج

وأوضح «عبد اللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ فريق العمل يعمل بكل فخر لتصنيع منتجات كانت تسوردها مصر من الخارج، موضحًا أن المركز يمكنه أيضا تصنيع قطع الغيار لقطاع البترول والطيران والمصانع في مصر، من خلال الحصول على أي نسخة من القطعة ويمكن تصنيعها باستخدام الهندسة العسكية على الفور.

تكرار المصنع الرقمي

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع: «يمكننا تكرار المصنع الرقمي وإنتاج مايقرب من 200 طلمة شهريا، ويمكننا تغطية 80% من إجمالي ما تستورده مصر من طلمبات مياه».