رئيس «العربية للتصنيع» ليوسف الحسيني: تجهيز طلمبات المياه بنسبة محلية تصل لـ78%

قال المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مركز التصنيع الرقمي الخاص بالهيئة ينفذ الطلبمات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 78%، بالإضافة لقطع غيار السكة الحديد بدقة شديدة تناسب مهمات السكة الحديدة وأهمها أطقم الفرامل، ومعدات محطات المياه والصرف.

إنتاج قطع غيار الطيران

وأوضح «عبد اللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن المركز يمكنه إنتاج قطع غيار الطيران التي يتم استيرادها من الخارج من خلال نظم الهندسة العكسية، متابعا «قطع غيار معقدة التصنيع كانت تستورد بآلاف الدولارات واليوم يمكننا تصنيعها بجنيهات بسيطة داخل مصر».

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة هي إحدى أذرع الدولة الصناعية وتقدم خدمتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستعداد للتصدير على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة بعد امتلاكها أفضل المعدات والأدوات التي تمكنها من تنفيذ أي مهمات تكلف بها، متابعا «قدمنا في العرض أمام رئيس الوزراء أول إنتاج من الطلبمات المنشطرة لمياه الشرب، وفي خلال شهر سيتم إنتاجها بشكل كثيف، وأصبح لدينا طلمبات لمياه الشرب وأخرى للصرف الصحي».