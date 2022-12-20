تفاصيل افتتاح 5 مشروعات في عيد مطروح القومي.. خدمات ملحة للمواطنين

في الوقت الذي تحتفل خلاله مطروح بالعيد القومي لها، المقرر في 15 ديسمبر من كل عام، نجحت المحافظة في الانتهاء من عده مشروعات خدمية جديدة تهم المواطنين في مختلف القطاعات، وذلك لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من أبناء المحافظة، خاصة في قطاع التعليم والصرف الصحي، والقطاع الديني والطرق ومحطات التحلية.

إفتتاح 5 مشروعات بمطروح

وافتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح 5 مشروعات بالمحافظة، تزامنا مع عيد المحافظة القومي، كالتالي:

- افتتاح محطة الصرف الصحي في منطقة الريفية بمدينه مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، لتخدم مناطق سكنيه وعزب، منها «السادات، وفرنسا»، وربط المحطة على شبكة الصرف الصحي بالمدينة، والمحطة الرئيسية بالكيلو اثنين بمدخل مرسى مطروح، ومنها إلى الغابة الشجرية، ومحطه الصرف العملاقه في سملا.

- افتتاح دار الإفتاء المصرية، فرع مدينة مرسى مطروح، وهو الفرع الرابع على مستوى المحافظات، بعد افتتاح مفتي الديار المصرية الدكتور محمد شوقي علام، فروعا في «الإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف»، لتقدم خدمات في الفتاوى وأخرى دينية لأهالي المحافظة.

- افتتاح 5 محطات تحلية للمياه الجوفية في قرى مركز ومدينه سيدي براني، لتنتج ما بين 100 و150 متر مكعب من المياه المحلاة، لتكون صالحة للشرب للأهالي، خاصة في هذه المناطق المحرومة من شبكات مياه الشرب.

- افتتاح 3 مدارس جديدة في قرى مطروح، لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء مطروح من سكان القرى والنجوع.

- افتتاح شبكة طرق جديدة نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، شرق مرسى مطروح.

تنمية مرسي مطروح

وقال محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك خطة لتنمية محافظة مطروح في مختلف القطاعات، وذلك لتوفير خدمات لأهالي المحافظة، في جميع القطاعات، منها «المياه، والكهرباء، والطرق والنقل، والصحة، والتعليم»، بتوجيهات من القياده السياسية بالتنميه المستمرة والمستدامة للمحافظة، وفقا لرؤية 2030.