«شعبة الدخان»: المونديال موسم الكافيهات.. ولا زيادة في الأسعار

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على مواصلة رواد المقاهي الإقبال عليها رغم دخول فصل الشتاء وذلك بسبب متابعة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي تعد موسما معما لأصحاب الكافيهات.

«إمبابي»: إقبال كبير على المقاهي والسبب كرة القدم

قال إبراهيم إمبابي، إنَّ موسم الشتاء الحالي شهد إقبالاً كبيراً من رواد المقاهي نظراً لاهتمام المصريين بمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، لتعود نسبة الإشغال إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا «المونديال موسم بالنسبة لأصحاب الكافيهات ينتظرونه كل 4 سنوات وكذلك جميع الأحداث الرياضية الهامة».

الشيشة تعود للمقاهي.. ولا زيادات بقائمة الأسعار

وأضاف «إمبابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تدخين النارجيلة أو الشيشة مستمر في المقاهي ولم تتوقف طويلاً، والإقبال عليها كبير بمختلف أنواعها: «اللي بيدخن.. بيدخن في أي وقت، والمعسل المستخدم في الشيشة بأنواعه الأسمر وبطعم الفواكه مطلوب».

ونفى تطبيق أي زيادات لقائمة أسعار المشروبات حتى الآن من الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة والمثلجة الأخرى، ولا زيادة أيضاً بأسعار السجائر أو المعسل وبالنسبة للتبغ لم يقل استهلاكه، مؤكداً على التزام أصحاب المقاهي بالإغلاق في المواعيد الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء.

المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات

يشار إلى بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم منذ 30 سبتمبر 2022 وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات، لتغلق في الـ 10 مساء طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في الـ 11 مساء.