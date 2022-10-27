تفاصيل ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه.. كون ثروة غير مشروعة من «المعسل المغشوش»

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد تمكنت حملات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم والمقيم في محافظة القاهرة لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفي وممارسة نشاط إجرامي في الغش التجاري وغسل 5 ملايين جنيه.

استخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهم استخدم مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ ومطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج «معسل» غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

كما أودع المتهم بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

وحول الموقف القانوني الذي ينتظر المتهم في تلك الواقعة، قال المحامي والخبير القانوني محمد ثروت لـ«الوطن»، إن قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، قرر حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط في هذه الجرائم التي يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية.

وأضاف أن القانون نص على عقوبات تصل إلى الحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين في هذه الجريمة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.