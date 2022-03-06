انطلاق مباريات الدور الأول لدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ في كرة القدم

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات النسخة التاسعة للدور الأول من دوري مراكز الشباب لعام 2021 / 2022، وذلك حتى 21 مارس الجاري، وتُقسم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعاتز

ويشهد ملعب مركز شباب كفر الشيخ مباراة الافتتاح اليوم بين فريقي مركز شباب كفر الشيخ والفيروز، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ووفق بيان مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، صعد 20 فريقا إلى الدور الأول بعد انتهاء التصفيات التمهيدية في 25 من فبراير الماضي، والتي أسفرت عن صعود فرق مراكز شباب منية المرشد، وسنهور المدينة، وقبريط، وشباس الشهداء، والفيروز، والنطاف، والمنشة الشرقية، والزراعة، وروينة، ومحلة دياي، وشباس عمير، وميت الديبة، والصافية، والمنشأة الكبرى، والربع، والهمة، والحنفي، وسيدي غازي، والمجاز الغربي، والمجاز الشرقي.

استثناء 4 فرق من المنافسات التمهيدية

كما تم استثناء الفرق الأربعة الفائزة من دورى النسخة الثامنة العام الماضي من المنافسات التمهيدية، ليصعدوا إلى مباريات الدور الأول مباشرة، وهم بطل الدورى العام الماضي فريق كفر الشيخ والمركز الثاني فريق كفر مجر والمركز الثالث فريق نشرت والرابع فريق شباس الملح.

وتقام فعاليات الدور الأول من دوري مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

مشاركة 24 فريقا في دوري النسخة التاسعة

وأشار «محروس» إلى مشاركة 24 فريقا من المحافظة، تُقسم إلى 4 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي، وتقام بينهم المباريات ذهابا وعودة، ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول إلى السادس بكل مجموعة.

وأوضح أن المجموعة الأولى تضم فرق منية المرشد، وقبريط ، وشباس الملح، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، وكفر مجر.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المجموعة الثانية تضم فرق كفر الشيخ، والنطاف، وزراعة ميت علوان، وروينة، والمنشة الشرقية، والفيروز، فيما تضم المجموعة الثالثة فرق محلة دياي، وشباس عمير، والصافية، والمنشأة الكبرى، وميت الديبة، أما المجموعة الرابعة فتشمل فرق الربع، والحنفي، والمجاز الغربي، والمجاز الشرقي، وسيدي غازي، والهمة.