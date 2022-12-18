في ذكري ميلاده.. وصية طلعت زكريا الأخيرة لابنيه قبل وفاته

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي ولد في 18 ديسمبر 1960 في محافظة الإسكندرية، اسمه بالكامل طلعت زكريا محمد يوسف، تميز بالأعمال الكوميدية التي يتذكرها دوما جمهوره ومحبوه، كما ترك لابنيه «إيمي وعمر» وصيةً يتذكرانها دومًا.

بداية طلعت زكريا

تخرج طلعت زكريا في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية «الشخص» عام 1982 من إعداد الشاعر أمل دنقل.

قدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

مرض طلعت زكريا

في سبتمبر 2007، أُصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها بعد فترة كبيرة ليحقق نجاحا كبيرا بفيلمه الشهير «طباخ الرئيس».

وتعرض في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.

وذكرت ابنته إيمي طلعت زكريا في تصريح سابق لـ«الوطن» أن والدها كان يشعر باقترابه من الموت، لذلك كان يوصيها هي وشقيقها عمر أن يكونا قريبان من بعضهما ولا يفترقان أبدا.