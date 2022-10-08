تفاصيل الأيام الأخيرة لـ طلعت زكريا في ذكرى رحيله الثالثة.. رأى نفسه يحلق بالسماء

3 سنوات مرت على وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع المرض، تاركًا ورائه إرثا فنيا مليئا بالأعمال البارزة، والمشاهد الكوميدية التي طالما أمتعت جمهوره وظلت حية حتى بعد رحيله يتداولها الكثيرون من مختلف الأعمار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الذكرى الثالثة على وفاة طلعت زكريا، نستعرض أبرز تفاصيل الأيام الأخيرة التي سبقت رحيله، وذكرتها ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، خلال السطور التالية:

ذكرى وفاة طلعت زكريا

- أصيب طلعت زكريا بوعكة صحية قبل وفاته بـ3 أيام، نقل على إثرها إلى المستشفى.

- كان يعاني من فشل بالجهاز التنفسي ووظائف الكلى بسبب التدخين.

- أوصى ابنته «إيمي» وشقيقها «عمر» بضرورة الترابط والتماسك فيما بينهما، وعدم التخلي عن بعضهما البعض.

دخن 120 سيجارة في اليوم

- كان يتمنى الموت إذا ما مّر بأي أزمة صحية حتى لا يكون عبئًا على أحد بمرضه.

- قبل وفاته كان يمر بحالة نفسية سيئة جدًا بسبب شدة التعب، وقال «أنا عايز أمشي من الدنيا».

الرؤية الأخيرة

- كان يدخن السجائر بشراهة، لدرجة وصلت إلى 120 سيجارة يوميا.

- قبل وفاته رأى نفسه في المنام طائرا وسط السحاب، وشعر وقتها باقتراب الأجل.