ذكرى ميلاده.. طلعت زكريا رأى نفسه طائرا بالسماء وأوصى أبناءه بالترابط

أعمال فنية مليئة بالكوميديا الخفيفة و«إفيهات» مرحة معبرة عن الوافع يتناقلها الكثيرون فيما بينهم، قدمها الفنان الراحل طلعت زكريا خلال مشوار فني حافل، حتى أصبح أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده في مثل هذا اليوم 19ديسمبر عام 1960.

بدأ الفنان طلعت زكريا مشواره الفني في أثناء دراسته بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول أعماله مسرحية الشخص، ثم توالت أدواره والتي كان من أشهرها فيلم «طباخ الريس» الذي حقق إيرادات جيدة، فضلاً عن أفلام «بخيت وعديلة 2، الجردل والكنكة، ليه خلتني أحبك، شجيع السيما، الأجندة الحمراء، حرامية في كي جي تو، جاءنا البيان التالي، اللبيس، الرجل الأبيض المتوسط، إحنا أصحاب المطار».

طلعت زكريا تمنى الموت بسبب مرضه

في الآونة الأخيرة قبل وفاته، تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمات صحية شديدة على إثر إصابته بفيروس نادر، جعله طريح الفراش لأشهر طويلة، إلا أنه لم يُهاب من الموت لحظة أو الهرب منه إذ كان يتمنى الموت، بعد أي أزمة صحية يتعرض لها، كونه لا يرغب في أن يكون ثقيلًا على أحد حتى أبناءه.

وقبل وفاته رأى الفنان طلعت زكريا في منامه عدة رؤى ذكرتها ابنته «إيمي» فى حديث سابق لـ«الوطن»، من بينها أنه رأى نفسه طائرًا فى السماء وسط سحب كثيرة ليسألها حينها: «هو أنا هموت ولا إيه؟»، وبثت ابنته الطمأنينة في نفسه بقولها: «لا متقولش الكلام ده.. ده حلم حلو وجميل».

وصية طلعت زكريا

ورغم شعور طلعت زكريا باقترابه من الموت، إلا أنه لم يترك وصية بعينها قبل وفاته، لكنه طالب أبناءه دومًا بأن يكونوا سندًا لبعضهم وألا يفترقوا أبدًا، وهي الأمنية التي كان يدعو بها في حياته أيضًا، قائلة: «كان بيقول لي أنا وأخويا نخلي بالنا من بعض».