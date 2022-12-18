«حياة كريمة» تحول أحد المنازل المنهارة بأسيوط لصرح يحمي سكانه من برد الشتاء

نشرت مؤسسة حياة كريمة تفاصيل مأساوية لحكاية منزل منهار، انهار على سكانه، ولقي بعضهم مصرعه تحت الأنقاض، وشرحت كيف ساعدت في مساندة الأهل وإعادة بناء البيت مرة أخرى، من خلال مساعدات المتبرعين من أهل الخير.

المنزل انهار على سكانه ومات 4 أطفال فيه

وأوضحت حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أعضاء المؤسسة قابلوا حالة صعبة لأسرة بسيطة في صعيد مصر، وتحديدا في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، سقط منزلها على أهلها.

وأضافت: «ده حقيقي.. البيت وقع على أهله لدرجة إن فيه 4 أطفال توفاهم الله تحت أنقاض البيت، واللي كان بيعيش فيه أكتر من 15 فرد من الجد والجدة والأولاد والأحفاد، أول ما جالنا الخبر، اتدخلنا بشكل فوري، فبجانب المساعدات اللي بتتقدم بشكل عاجل، قررنا التدخل السريع علشان نبني البيت من تاني في أسرع وقت، وعشان الـ 11 شخص الباقيين يقدروا يتدفوا فيه من برد الشتاء والأمطار».

تبرعك بيبني بيوت كتير

واختتمت بيانها: «الحكاية فيها تفاصيل كتير صعبة وده حال بيوت كتير من قرى حياة كريمة، لكن إنت صاحب الإنجاز ده، لأن بتبرعك بتقدر تحمي أرواح كتيرة، وتوفر حياة كريمة لكتير من أهالينا وأطفالنا، تبرعك بينقذ أرواح كتير.. تبرعك بيبني بيوت كتير».