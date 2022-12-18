المرصد الأفريقي للهجرة: حياة كريمة حلت مشكلات اجتماعية وآفات بالمجتمع

قالت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، إن إطلاق مشروع حياة كريمة لأفريقيا مواكبة مع مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ يدل على أن لدى مصر قيادة حكيمة بالفعل، متابعة: «الرئيس السيسي طرح فكرة والحكومة طورتها وأطلقها كمبادرة، الفكرة بدأت ونجحت في مصر».

حياة كريمة لا تأتي فقط ببناء أماكن للسكنة

وأضافت «نجم»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، إن فكرة توفير حياة كريمة لا تأتي فقط ببناء أماكن للسكنة أفضل من أماكن كانت سيئة، لكن تحل مشاكل اجتماعية وآفات كثيرة في مضمون هذه المبادرة.

وأبدت سعادتها على المستوى الشخصي بمبادرة حياة كريمة لأفريقيا، قائلة إنه خلال أعمال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ هذا العام أثارت هذا الأمر على الرئيس السيسي في لقائه مع ممثلي المنظمات الدولية، وطلبت بتعميم المبادرات المصرية لاستفادة القارة الأفريقية بها، لأنه بالفعل كان هناك تغيير حقيقي لمسته عندما عادت لمصر بعد أكثر من عام خارجها وهذا بسبب أثر هذه المبادرة.

نقل التجربة لأفريقيا

وتابعت: «طلبت بنقل التجربة المصرية للدول الأفريقية في مبادرة حياة كريمة، واستجاب الرئيس السيسي مشكورا بهذه الفكرة، وأتت ضمن مخرجات مؤتمر الشباب لهذا العام، وبالفعل تطورت الفكرة إلى مبادرة حقيقية خلال المبادرات التي طرحتها الرئاسة المصرية، وتمت الاستجابة لهذه المبادرة وتحولت لمبادرة للرئاسة المصرية في إطار COP27 لنقل التجربة المصرية في مشروع حياة كريمة لأفريقيا».