63 ألف جنيه إيرادات «تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد خلال 24 ساعة

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، متفوقًا على باقي الأفلام التي تعرض الآن منذ الأيام الأولى من طرحه.

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح أمس

ونجح فيلم تحت تهديد السلاح، أمس، من تحقيق إيرادات بلغت 63 ألف جنيه، حسبما أكد محمود الدفراوي، مدير شعبة التوزيع السينمائي بغرفة صناعة السينما، لـ«الوطن».

ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 7 ملايين و100 ألف في 6 أسابيع فقط من طرحه.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار الأكشن والإثارة، بدءا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك في الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد عددٌ من الفنانين، منهم شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.