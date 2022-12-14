إيرادات «تحت تهديد السلاح» تقترب من 7 ملايين جنيه خلال 6 أسابيع

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، متفوقًا على باقي الأفلام التي تعرض الآن منذ الأيام الأولى من طرحه.

إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح

ونجح فيلم تحت تهديد السلاح، أمس، من تحقيق إيرادات بلغت 69.288 جنيهًا، حسبما أكد محمود الدفراوي، مدير شعبة التوزيع السينمائي بغرفة صناعة السينما، لـ«الوطن»، بيكون إجمالي إيرادات الفيلم 6 ملايين و903 آلاف جنيه، حيث اقترب من تحقيق 7 ملايين في 6 أسابيع فقط من طرحه.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

ويشارك في الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد عددٌ من الفنانين، منهم شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار الأكشن والإثارة، بدءا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.