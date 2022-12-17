حسن الرداد يواصل تصدر الإيرادات بفيلم «تحت تهديد السلاح»

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد تصدّر قائمة الإيرادات منذ اليوم الأول من طرحه بدور العرض السينمائية، وبالفعل تمكّن أمس الجمعة من الحصول على المركز الأول في القائمة .

ونجح فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد في تحقيق إيرادات بلغت 174,083 جنيه، وذلك بحسب تصريحات محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن».

الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين كان من بينهم شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما في المركز الثاني كان فيلم فضل ونعمة للفنان ماجد الكدواني، والذي حققت إيرادات بلغت 128.170 جنيه، والعمل شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم هند صبري وياسمين العبد ومحمد رشوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم «هاشتاج جوزني» في المركز الثالث

وكان في المركز الثالث فيلم «هاشتاج جوزني» للفنان أمير المصري والذي حقق إيرادات بلغت 85.368 جنيه ، وشارك في العمل مايان السيد وريهام الشنواني وإسلام إبراهيم وصابرين وعدد آخر وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.