8 معلومات عن مهرجان التحطيب.. منها عروض فنية لـ«شيوخ اللعبة» من 8 محافظات

تنظم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدورة الثانية عشرة من مهرجان التحطيب القومي، في ساحة أبو الحجاج بالأقصر، التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويعد المهرجان أحد الفعاليات الشعبية التراثية التي يقبل عليها الجمهور، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الدورة الحالية.

موعد ختام مهرجان التحطيب

1. تستمر فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان التحطيب حتى يوم 21 ديسمبر الحالي.

2. يشارك في الدورة فرق التحطيب وشيوخ اللعبة من 8 محافظات، هي «الأقصر، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والشرقية».

3. يُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

4. يرأس المهرجان الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقصور الثقافة.

5. تتضمن الفعاليات عروضا لفرق الفنون الشعبية من محافظات مصر المختلفة.

6. أحد الفنون القتالية المصرية التي تعود أصولها إلى الحضارة الفرعونية القديمة، ويستخدم فيها العصى الخشبية في المبارزة، استنادًا إلى الصور التي وثّقت اللعبة على جدران المعابد المصرية.

7. المهرجان القومي للتحطيب من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة باعتبارها إحدى مفردات التراث.

8. أُدرجت لعبة التحطيب في قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو في 2016.