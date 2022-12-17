انطلاق فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر مساء اليوم

تنطلق مساء اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً بساحة سيدي أبوالحجاج الأقصري، فعاليات المهرجان القومي التحطيب في دورته الـ12، الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، إذ تجري الآن البروفات النهائية لعروض فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان، بالإضافة لفرق التحطيب الممثلة من محافظات الصعيد وشيوخ اللعبة.

مشاركة شيوخ لعبة التحطيب في الصعيد

وبحسب بيان هيئة قصور الثقافة، سوف تشارك في مهرجان هذا العام، فرق من «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية»، للفنون الشعبية، ويشارك شيوخ اللعبة من نفس المحافظات، ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعبي التحطيب.

لعبة تراثية

لعبة التحطيب، هي لعبة تراثية تعرف في صعيد مصر باسم «لعبة الرجال»، وهي الوحيدة التي لم تلعبها النساء، ونجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو عام 2016، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدءًا من عصر الفراعنة حتى الآن، إذ وُجدت اللعبة منقوشة على جدران المعابد والمقابر الفرعونية بوادي الملوك والملكات، غرب الأقصر.