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قناة الحياة تبرز جلسة «حماة الوطن» ضمن فعاليات «الحوار الوطني»

كتب:

شريف سليمان
09:43 م | السبت 17 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «حزب حماة الوطن، ينظم جلسة بمحافظة جنوب سيناء ضمن جلسات الحوار الوطني».

وقال صلاح ربيع أمين الحزب بجنوب سيناء: «نناقش قضيتين من قضايا الحوار الوطني، وهما نشر الوعي، وسبل محاربة الشائعات، أنا سعيد جدا بأن الكوكبة الممثلة للمجتمع كله مثل رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والشباب والمرأة وأهالي جنوب سيناء، أنهم اجتمعوا ليناقشول كيف نخرج بتوصيات؟».

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