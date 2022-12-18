مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالإسكندرية.. «كانت بتلعب»

لقيت طفلة عمرها 4 سنوات، مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الأول علوي بعقار في منطقة العجمى غرب الإسكندرية، وذلك بشكل عفوي، دون شبهة جنائية بحسب ما توصلت التحريات المبدئية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بمصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة في منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

تفاصيل مصرع طفلة بالإسكندرية

على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص وجود جثمان الطفلة «فريدة.م.ي»، 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

والدة الطفلة تركتها وحيدا بالمنزل

وبسؤال والدتها المدعوة «أ.ر.ال»، 29 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك نجلتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.

السقوط من الشرفة بسبب اللهو

وأرجعت الأم في التحقيقات سبب سقوط طفلتها إلى قيامها باللهو أعلى مقعد في شرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.