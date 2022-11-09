مصرع طفلة صدمها «لودر» أمام منزلها في كفر الشيخ

لقيت طالبة بالصف الرابع الابتدائي بإحدى قرى سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها بعد أن صدمها «لودر»، أثناء اللهو أمام منزلها.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد وفاة «م.و»، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وتُقيم بقرية شوغي، دائرة مركز سيدي سالم أثناء لهوها أمام المنزل في حادث تصادم.

أسرة الفتاة تتهم قائد اللودر بالتسبب في وفاتها

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة المتوفاة اصطدم بها «لودر» قيادة «ع.ا»، 54 سنة، سائق معدة، ويُقيم بذات العنوان، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، واتهمت أسرة الطفلة قائد اللودر بالتسبب في الحادث.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفاة، أوضح أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 29765 لسنة 2022م، جنح مرکز سيدي سالم، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.