مصرع طفلة وإصابة والدها في حادث سيارة بالغردقة

لقيت طفلة مصرعها وإصابة والدها، صدمتهما سيارة مسرعة بطريق الأحياء شمال مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة والمصاب لمستشفي الغردقة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة وإصابة والدها

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة إخطار بحادث سيارة، أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والدها وذلك أثناء عبورهما الشارع بالأحياء شمال مدينة الغردقة.

تم استدعاء إسعاف وتبين مصرع الطفلة على الفور وتم نقل والدها المصاب المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

حادث بالغردقة

وشهدت الغردقة أمس تلقى غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بحادث سيارة أسفر عن رحيل البطل «إبراهيم أحمد عبد الجليل» لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكندو بالغردقة، وانتشرت رسائل النعي على صفحات «فيس بوك».