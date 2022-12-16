مصرع شاب في حادث تصادم سيارة بشاحنة متوقفة على طريق نجع حمادي

لقي شاب من الأقصر، مصرعه في اصطدام سيارة نقل «ثلاجة»، كانت تقله، بشاحنة متوقفة على طريق نجع حمادي الصحراوي فجر اليوم وتم نقله لمستشفى نجع حمادي.

مصرع شاب من الأقصر في حادث

تلقى مرفق إسعاف نجع حمادي، بلاغا بمصرع شاب من الأقصر يدعى عبدالرحيم صبري، 27 عاما مقيم بمنطقة الكرنك شمال المحافظة، عامل بشركة مثلجات، فيما أصيب السائق بجروح، وتم نقله للمستشفى، وجرى تشييع جثمان ابن الاقصر ودفنه بمقابر السيد يوسف اليوم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.