إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أصيب 5 أشخاص في تصادم ملاكي وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل محور سمالوط.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص من أبناء مركز سمالوط وهم ناصر حيدر عبدالمقصود 47 سنة وجمال عصام حيدر عبدالمقصود 10 سنوات ومحمد حميدة زهير 49 سنة ونسمة سامي نصر 31 سنة وعمر محمد على 43 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي للعلاج، وتم التحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.