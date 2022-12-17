الصدفة تقود لضبط متهميّن بسرقة طالب بالجيزة.. أُصيبا في حادث تصادم

أصيب شخصان في حادث تصادم بمطلع كوبري الملك فيصل من ميدان الجيزة، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين بمطلع كوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة، بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم رحال الشرطة بالانتقال إلى مكان الحادث.

إصابات متفرقة بالجسد

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات بسور الكوبري، ما أسفر عن إصابة مستقليها «س. م»، 16 سنة، عامل رخام، ومقيم في منطقة البساتين، مصاب بجرح تهتكي شديد بالركبة اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وكان بحوزته سلاح أبيض «كتر»، و«ش. م»، 24 سنة، عاطل، ومقيم في منطقة مصر القديمة، مصاب بجرحين بالوجه وتورم بعضلة الكتف وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين.

وأثناء الفحص تقدم لقسم الشرطة طالب بكلية الحقوق، 18 سنة، ومقيم في المعادي، وطالبة بذات الفرقة، ومقيمة بذات العنوان، وقرارا أنهما حال سيرهما بالطريق العام قام شخص بتهديد الطالب بسلاح أبيض «كتر» واستولى منه على مبلغ 4 آلاف جنيه وهاتف محمول وفر هاربا مع آخر بدراجة بخارية، ومن خلال فحص أوصاف المتهمين، تبين تطابقها مع المصابين مستقلي الدراجة النارية بالحادث.

التعرف على المتهمين

وبعرض المصابين على المُبلغين تعرفا عليهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرارا بفقد متعلقات المجنى علية أثناء الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.