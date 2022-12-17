إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بقنا

أصيب 12 شخصا، منذ قليل، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي، بجوار كمين كرم عمران بمركز قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغاً بإصابة 12 شخصا، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين كرم عمران بمحافظة قنا.

الدفع بـ8 سيارات إسعاف

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وتبين بحسب التحريات الأولين أن سائق الميكروباص كان قادما من الأقصر واصطدم بسيارة ربع نقل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وجاري تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.