حبس سيدة المرج المتهمة بقتل زوجها بسبب 100 جنيه على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بالعباسية بحبس سيدة بتهمة بقتل زوجها طعنًا بالسكين أثناء نشوب مشاجرة بينهما داخل شقتهما بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال جثة المجني عليه إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد ورد بلاغ الى قسم شرطة روض الفرج يفيد بمقتل سائق داخل منزله، وبالانتقال والفحص تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة بعدما أقدمت على قتله طعنًا بسلاح أبيض «سكين» في أثناء نشوب مشاجرة بينهما، بسبب خلافات على استيلاء الثاني مبلغ مالي قدره 100 جنيه دون علمها، ليصل بها الخلاف إلى طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي السيدة، واصطحبتها إلى قسم الشرطة، وخضعت صباح باكر بعد تمثيلها الجريمة، للتحقيق أمام النيابة للإدلاء بأقوالها واعترافاتها تفصيليًا، وبعد الانتهاء من أقوالها أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح الخبير القانوني تامر الشايب المحامي بالنقض، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».