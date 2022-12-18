اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الكويت ثاني أكبر مستثمر عربي في مصر

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن انعقاد الأسبوع الكويتي الثالث عشر بالقاهرة غدا سيكون له طابع مختلف عن كل الأعوام السابقة، موضحا أن ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية يحمل في طياته فرصا استثمارية هائلة أمام الجانب الكويتي، وذلك في ظل التطور الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية الحالية في البنية التحتية والبيئة التشريعية ومناخ الاعمال.

يأتي هذا بالإضافة إلى تطورات سعر الصرف والانخفاض الشديد للجنيه أمام الدينار الكويتي، الأمر الذي قد يعظم من الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات مشتركة في هذا التوقيت وقبل أن تعاود أسعار الجنيه الارتفاع مرة أخرى كما هو متوقع بعد استكمال مصر لخطط النمو والتعافي الاقتصادي من الازمات المتتالية منذ بداية عام 2020.

فرص استثمارية هائلة أمام الاستثمارات الكويتية في مصر بسبب انخفاض سعر الصرف

وقال السقطي، في بيان، إن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر تحتاج إلى مزيد من النمو وقادرة على تحقيق أرباح هائلة، سواء كان الهدف الوفاء باحتياجات طلب السوق المحلي الذي يحتوي على أكثر من 100 مليون مستهلك، أو استهداف التصدير للأسواق العالمية والعربية باستغلال مشروعات النقل واللوجيستيات المصرية الجديدة.

وأضاف أن الاستثمار العربي المشترك دائما يكتسب أهمية خاصة تتعلق بالرغبة الكامنة لدى جميع العرب في تحقيق التكامل وإقامة تكتلات اقتصادية عربية قوية تستطيع مواجهة التحديات العالمية وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات فيما بينهم، مشيرا إلى أن دولة الكويت تحتل المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، حيث تتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ15 مليار دولار.

علاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية بين حكومتي مصر والكويت

وأشار إلى أن حكومتي مصر والكويت ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة، وهو ما يوفر عنصري الأمان والثقة لمجتمعات الأعمال من الجانبين لعقد الشراكات المختلفة على المستوى الفردي بين المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.

ووجه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة برئاسة المهندس علاء السقطي الشكر للسفير غانم صقر سفير دولة الكويت بمصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية على دعوته الكريمة لحضور الأسبوع الكويتي بالقاهرة، متمنيا له التوفيق ومتطلعا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين.