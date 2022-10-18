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علاء السقطي: يجب توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة لتقليل الاستيراد

كتب:

شريف سليمان
06:46 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ المستثمر الصناعي، لابد من حل مشكلاته تماما، حتى يتمكن من بداية الإنتاج بصورة سليمة، إذ يمكن للبنوك أن تسهل الإقراض أو تسهيل عمل المستثمرين من خلال أجهزة الأراضي، وأجهزة المرافق والتراخيص.

وأضاف «السقطي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة dmc: «يجب أن تكون هناك قوى ضخمة تؤيد هذا التضخم، وتؤكد أن التسهيل على المستثمرين هو توجه الدولة المصرية، وهذا شيء يطمئن المستثمر ويمنح رسالة واضحة، للجهاز الإداري للدولة».

ضرورة توفير المعلومات للمستثمرين 

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب العمل على توفير وإتاحة المعلومات، وهو ما يجعل المستثمر يتخذ قرارا للاستثمار بمختلف أنواعه مثل السيارات والملابس والأجهزة المنزلية.

وأوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة عندما تحدد توجه الاستثمار، فإن المستثمر يبدأ يفكر في هذا التوجه، سواء كان محليا أو أجنبيا.

وأشار إلى أن مصر تستورد بمليارات الدولارات، وبالتالي يجب العمل على تشغيل الشباب، والاهتمام بالصناعات المغذية وغيرها، وبناءً على المعلومات يتم تحديد أوجه دعم المستثمرين مثل الأرض والتمويل والسوق.

حجم استيراد الدولة ضخم جدا

وأوضح، أن حجم استيراد الدولة المصرية ضخم جدا في أشياء يمكن تصنيعها بسهولة، وبالتالي يجب عمل هذا التصنيع وتصدير المنتجات، وبالتالي فإن هناك فرصة واسعة جدا في أفريقيا لتصدير المنتجات.

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