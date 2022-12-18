تمهيد شبكة طرق جديدة في العزب والمناطق المحرومة بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للتيسير على للمواطنين بجميع المناطق، وذلك وفق الإمكانات والموارد المتاحة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماليين الماضيين تم رصف شبكة طرق داخلية في العزب والأحياء والمناطق السكنية بجميع مدن المحافظة.

رصف شوارع جديدة بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه جرى رصف طرق في مدينة مرسى مطروح بشارع التجارى وشوارع متفرعة بأطوال 3000م، ورصف ورفع كفاءة طرق، منها على سبيل المثال في منطقة ك 5 و ك 7 أمام المرور غرب طريق «مطروح- الإسكندرية» بطول 2 كم، وشارع البريد بعلم الروم 750م، ورفع كفاءة شوارع الريفية أمام فرق الأمن 1250م، وعمل أرصفة وبلدورات لبعض الشوارع.

شبكة طرق بالمناطق المحرومة

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، أن المحافظة استهدفت في خطتها رصف شوارع بالمناطق المحرومة، منها رصف 2.550 كم، ورفع كفاءه طريق بمنطقة جمال عبدالناصر 650م، ورفع كفاءه شارع 9 شارع الزلزال بمنطقه الريفيه 2.800 كم رصف وطبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مطروح، ورصف منظومة المراقبة مرحلة ثانية بالمدينة ورصف طرق داخلية 1.8كم برأس الحكمة.