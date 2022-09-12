مشروع المناطق غير المخططة بدمياط.. رصف طرق وتركيب محولات كهرباء وشبكات مياه

يعد مشروع «تطوير المناطق غير المخططة» بمحافظة دمياط، أحد المشروعات التي يجرى العمل بها بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، تنفيذًا لتوجيها مجلس الوزراء ومشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى تنفيذه بـ7 مناطق بمدينة دمياط، وتشمل «المنطقة القديمة، والسيالة، والسنانية، والأعصر، وغيط النصارى، والمنيا، وشط الملح»، بتكلفة تقدر بـ258 مليون جنيه.

رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والجانبية بـ«الإنترلوك»

يقول المهندس محمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أنَّ أعمال التطوير تتثمل فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والجانبية بالإنترلوك، فضلًا عن تركيب «كشك محولات» قدرة 300 ك.ف.أ، بالسيالة وذلك ضمن 4 محولات سيتم توزيعها في 4 أماكن بالسيالة أيضاً وغيط النصاري وشط الملح.

وأضاف «رزق» لـ«الوطن» أنَّ أعمال الطوير تشهد صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة أعمال الكهرباء ومدّ شبكات مياه الشرب كما يحدث بغيط النصارى، لتغذية المنطقة بتلك الخدمة، وكذلك مد خطوط الصرف الصحي بعمق من 2.5 إلى 2.75 متر، وبإجمالى أطوال 1 كم، بمنطقة الأحمدي.

ولفت إلى أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال مدّ شبكات المياه بالمنطقة، كما جرى وضع مخطط محدد يشمل رفع كفاءة كابلات وأعمدة الإنارة والكهرباء وتنظيمها في اتجاه واحد، موضحًا أنَّه تمّ تنفيذ أعمال رصف وتركيب بلدورات وبلاط «الإنترلوك» وبلاعات مياه الأمطار، فضلاً عن مدّ وتدعيم خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، واستبدال كشافات أعمدة الإناة بكشافات ليد جديدة، مما أسهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أحد السكان: «التطوير غير شكل الحياه»

يقول محمود يوسف أحد سكان منطقة «الأحمدي» بـ«الأعصر» أنَّه جرى الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا أعمال الإنارة وبلاط الإنترلوك، مشيراً إلى أنَّه تمّ رفع كفاءة المنطقة التي كانت غير مخططة وأصبح شكل المنطقة أفضل كثيرًا، مستكملًا «كنا نعاني في الشتاء من غرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف الصحي».

فيما قال السيد الشعراوي من سكان منطقة «المثلث» في «السنانية» إنَّه تجرى حاليًا أعمال تطوير شارع «الصيدلية» لتوسعته ورصف حارتيه بالأسفلت وإنشاء جزيرة وسطى، ضمن مخطط تطوير متكامل لجعله محور جديد يتناسب مع أهمية هذا الشارع الذي يشهد كثافة مرورية عالية، مؤكّدًا أنَّ هذا المشروع «سيغير وجه الحياه بالمنطقة».