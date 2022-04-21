الانتهاء من رصف طرق وشوارع داخلية بتكلفة 26.5 مليون جنيه بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بأعمال تطوير ورصف عدد 22 شارعاً داخلياً بالأسفلت، بطول 10 كيلومترات، وتركيب 1050 متراً بلاط «أنترلوك» بالشوارع الفرعية والحارات الضيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بأعمال رصف شارع «الجمهورية»، ومنطقة «شق النزلة»، بطول 1.5 كليومتر، بتكلفة بلغت مليون و950 ألف جنيه.

جاءت هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية لمركزي جرجا وجهينة للعام المالي 2021/ 2022، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة تركيب الأنترلوك بشوارع مدينة جرجا

وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم متابعة أعمال استكمال تركيب بلاط الأنترلوك في حواري وشوارع مدينة جرجا، مشيراً إلى فرد التربة الزلطية بشوارع منطقة «الحوزة»، تمهيداً لأعمال الرصف، ومنها شارع «عثمان بن عفان»، وشارع «عمر بن الخطاب»، وشارع «عمرو بن العاص»، وشارع «عقبة بن نافع»، وشارع «علي بن أبي طالب»، وشارع «السيدة زينب»، وشارع «خالد بن الوليد»، وشارع «عمر بن عبد العزيز»، بالإضافة إلى أعمال إعادة رصف شارع «عبد الله النديم»، غرب ترعة «الفؤادية»، والطرق والشوارع المحيطة أسفل كوبري جرجا العلوي من الناحية الغربية، بشارع «أبو شويشة» أو «25 يناير».

أسماء الشوارع المستهدفة بحملة الرصف

كما تم تركيب بلاط الأنترلوك في الشوارع المتفرعة، وهي شارع «مالك بن دينار»، وشارع «أبو القاسم الزمخشري»، وشارع «الإمام بن ماجة»، وشارع «عمار بن ياسر»، وشارع «أبو الفداء» وتفريعاته، وشارع «محمد شنن»، وشارع «المقداد بن عمرو»، وشارع «الإمام محمد الباقر»، وشارع «الإمام أبو داود»، وشارع «الإمام أبو جعفر بن جرير»، وشارع «الإمام الأشموني» وتفريعاته، وشارع خلف الموقف القديم وتفريعاته، بالإضافة إلى إعادة تطوير مداخل ومخارج مدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

متابعة أعمال الرصف والتمهيد بطرق مركز جهينة

من جانبه، أوضح أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه يجري متابعة أعمال الرصف بشارع «الجمهورية»، مشيراً إلى أنه سيتم رصف العديد من الطرق والشوارع، سواء بالمدينة أو المجالس القروية خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، وحرصا على الارتقاء بمنظومة الرصف، ورفع كفاءة الطرق والشوارع في مختلف قرى مركز جهينة.