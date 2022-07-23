محافظ الأقصر يبحث احتياجات ومطالب المراكز والقرى.. رصف طرق وصرف صحي

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا لاستعراض احتياجات ومطالب مراكز ومدن المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها للعام المالي 2022 – 2023.

مطالب واحتياجات المراكز والمدن

ناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع، مطالب واحتياجات المراكز والمدن في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل لبحث إعداد المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة، وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

وعرض رؤساء المراكز والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقا للأولويات، حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التي تساهم في تسهيل مهام وأعمال الأجهزة التنفيذية.

تطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمراكز والمدن وسبل تحسين العمل بها وترشيد المخصصات المالية، موجهاً رؤساء المدن بحصر الاحتياجات ذات الأولوية الملحة تمهيداً لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات لضمان التوزيع العادل للمخصصات المالية لكل مركز ومدينة بالمحافظة وبنزاهة وشفافية، تشمل أولويات الإنفاق والصرف طبقا لاحتياجات المراكز والمدن وبما يتناسب مع الكثافة السكنية لكل مركز ومدينة، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلا من محمد عبد القادر، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية.