القناة الناقلة لبطولة مستر أولمبيا 2022.. يشارك بها بيج رامي

بطولة مستر أولمبيا 2022، واحدة من البطولات التي يحرص قطاع عريض من الجمهور على متابعتها لمعرفة فنونها، فضلًا عن مشاهدة ابن مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، البطل المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» والحائز على اللقب لعامي 2020 و2021.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي، موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 وكيفية مشاهدة البطولة قبل ساعات من انطلاقها، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022

وتعد بطولة مستر أولمبيا 2022 التي تنطلق على مدار يومي 17 و18 ديسمبر من المواسم المهمة، كونها تأتي بمشاركة خمسة لاعبين مصريين جميعهم محترفين في الخارج.

القنوات الناقلة لبطولة مستر أولمبيا 2022

ويمكن للجمهور على مستوى العالم متابعة البطولة من خلال القناة الرسمية لبطولة مستر أولمبيا 2022 عبر «يوتيوب».

ومن جهه أخرى، تفاعل عدد كبير من الجمهور المصري على الصفحات الرسمية لبطولة مستر أولمبيا مع البطولة، لدعم المشاركين المصريين وعلى رأسهم بيج رامي، بالإضافة لمحمد شعبان ومحمد إمبابي وأحمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكري.

النسخة الأولى من بطولة مستر أولمبيا

وانطلقت أول بطولة لمستر أولمبيا في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك.