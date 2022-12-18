محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لمتابعة انضباط أسعار السلع الغذائية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة بمُدن بنها وطوخ وقليوب وقها، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، والمرور على المحال والمولات التجارية للتأكد من ضبط الأسعار، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

أسعار الأرز الرسمية في منافذ القليوبية

وخلال الجولة، وفق بيان المحافظة، تأكد محافظ القليوبية من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكُد من توافر السلع الاستراتيجية، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022، والذي ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض كالتالي:

- كيلو الأرز الأبيض الفاخر المعبأ، والتي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، بما لا يزيد على 18 جنيها.

- كيلو الأرز الأبيض المُعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها.

- كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بما لا يزيد عن 12 جنيها.

وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

توافر جميع السلع لكل فئات المواطنين

وشدد المحافظ على أصحاب الهايبرات بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين بمدينة قليوب ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين.

وأكد «الهجان» على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية التموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة على كافة القطاعات الخدمية لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

التصدي لجميع أنواع المخالفات

وشدد المحافظ بضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.

وعلى هامش الجولة، وجه «الهجان» برفع جميع الإشغالات الموجودة بشارع الشبان المسلمين بمدينة بنها، وإزالة التند الثابتة المُخالفة للقانون، مع الاستمرار بتكثيف حملات رفع الإشغالات في نطاق المحافظة وتطبيق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين.