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هنا الزاهد تحيي ذكرى ميلاد الراحل طلعت زكريا: «أحن أب عرفته في حياتي»

كتب:

بسمة شطا
11:30 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
طلعت زكريا وهنا الزاهد

طلعت زكريا وهنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على إحياء ذكرى عيد ميلاد الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت هنا الزاهد جمهورها بصورة لها مع الفنان طلعت زكريا وذلك عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة وعلقت عليها قائلة: «زي النهاردة 18 ديسمبر كان عيد ميلاد أحن أب عرفتوا في حياتي».

ذكرى ميلاد طلعت زكريا

وتابعت هنا الزاهد قائلة: «ربنا يرحمك، وحشتنا كلنا، أرجوا قراءة الفاتحة على روح طلعت زكريا»، وتفاعل الجمهور مع كلماتها.

يذكر أنَّ الفنانة هنا الزاهد تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض مسلسلها الجديد «سيب وأنا أسيب»، والذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السعدني ومحمد جمعة وعارفة عبدالرسول وأية سماحة ويارا جبران وهنادي مهنا وفاطمة الكاشف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل حسان.

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بقلم بسمة شطا