سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الأجنبية اليوم

تغير طفيف في سعر اليورو حدث اليوم الأحد في البنوك العاملة في القطاع المالي المصري وفق مواقعها الرسمية.

وتحظى عملة الإتحاد الأوروبي باهتمام كبير في الوقت الراهن لارتباط تلك الدول بحزمة من العقوبات التي فرضتها على روسيا بفضل الأزمة الأوكرانية، ولهذا يحرص قطاع عريض على متابعة سعر الصرف والبيع بشكل يومي خوفا من أن تطال العملة الأوروبية الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع.

ونظر للتغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات اليومية في القطاع المصرفي، تواصل «الوطن» يوميًا متابعة كل التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في كل البنوك العربية والأجنبية.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- اليورو في بنك المشرق نحو 26.11 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو سجل في المصرف الدولي AIB، سجل نحو 26.08 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

- اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 26.11 جنيه للشراء، و26.40جنيه للبيع.

- سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي، 26.12 جنيه للشراء، و26.35جنيه للبيع.

- اليورو في ميد بنك MIDBANK سجل نحو 25.93جنيه للشراء، و26.35 جنيه.

- داخل الأهلي الكويتي «بيريوس»، بلغ سعر العملة الأوروبية، 26.09 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو في بنك بلوم 26.21 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

- اليورو في قطر الوطني QNB نحو 26.09 جنيه للشراء، و26.32 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، 26.18 جنيه للشراء، و26.27 جنيه للبيع.

- سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر، اليوم، 26.05 جنيه للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول 26.06 جنيه للشراء و26.26 جنيه للبيع.