توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في الحرارة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من الاثنين 19 ديسمبر، وحتى الأربعاء من الشهر ذاته، حيث أول أيام فصل الشتاء رسميًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات طقس الـ72 ساعة

وذكرت الأرصاد في بيانها، أنه حتى الثلاثاء يسود طقس خريفي، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون الطقس مائلا للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد البلاد، يوم الأربعاء المقبل، بداية فصل الشتاء رسميًا، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات مئوية عن المعدلات السابقة على جميع الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطارفي هذا اليوم على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الاثنين وحتى الأربعاء بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الاثنين 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.