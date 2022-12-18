«الأرصاد» تحذّر السائقين من الشبورة الصباحية: التزموا الهدوء أثناء القيادة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية الكثيفة على طرق داخلية وخارجية بين المحافظات والطرق السريعة والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية، وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، محذّرة السائقين من التحلي بالهدوء أثناء القيادة، نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون دافئا على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة واثنتين مئوية، على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم كما يلي.

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 25 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20