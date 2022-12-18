«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ درجات الحرارة ستنخفض بقيمة تتراوح بين درجتين حتى 4 درجات، بداية من الثلاثاء المقبل، بسبب منخفض في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يحجب جزءا من أشعة الشمس، لافتا إلى أنّ الشعور بالأجواء الشتوية، يزيد مع بداية فصل الشتاء الأربعاء المقبل.

استقرار الأحوال الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، أنّ الأحوال الجوية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، إلا أنّ درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، خاصة مع فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، ويُتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية نهارا، نظرا لامتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأوضحت غانم، أنّ طقس جنوب البلاد يكون حار نهارا، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى 1000 متر على بعض الأماكن، ما يعني انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، إلا أنّ الشبورة المائية لم تصل إلى حد الضباب، ما يعني انخفاض الرؤية الأفقية عن 1000 متر.

شبورة مائية غدًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية بدأت منذ الجمعة الماضي، نتيجة وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، متوقعا استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت غانم، إلى أنّ الشبورة المائية تتكون في الساعات المتأخرة من الليل بداية من الساعة 3 أو 4 فجرًا، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، لتتلاشى في الساعة 7 أو 8 صباحًا، حيث يبدأ التحسن بالرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتحديدًا على السواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى أنّه تكون غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.