الأرصاد تكشف طقس مدن القناة غدا: شبورة كثيفة وبرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، طقس مدن القناة غداً الأحد، حيث تكون الشبورة على الطرق وانخفاض درجة الحرارة ليلاً.

شبورة مائية على الطرق صباحاً

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لطقس الغد في مدن القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبور سعيد»، أن تتكون الشبورة المائية صباحاً وقد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في مدن القناة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن القناة غداً الاحد وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية، السويس 26 العظمى الصغرى 13، الإسماعيلية العظمى 26 الصغرى 13 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط خلال طقس غداً الأحد خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وكذلك حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.