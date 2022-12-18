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«الأرصاد» تحذر: شبورة كثيفة في الساعات المقبلة حتى الصباح

كتب:

محمد عزالدين
05:18 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
الشبورة المائية

الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

مناطق ظهور الشبورة بكثافة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر  صور الأقمار الصناعية بأن هناك أماكن تكوّن الشبورة الكثيفة الآن على «القاهرة والطرق المؤدية إليها والواحات والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومدن القناة»، والتي تظهر باللون الأخضر الفاتح في الصورة الأولى.

وتابعت: «من المتوقع أن تزداد خلال الساعات القادمة حتي الصباح، لذا يرجي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق».

واستكملت: «سرعان ما تنقشع بعد شروق الشمس وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض».

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

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