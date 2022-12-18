أستاذ طب نفسي: التعرض للضغوط يزيد من احتمالات الإصابة بضغط الدم والسكري

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن المفهوم الصحيح لتشخيص الأمراض في مجال الطب النفسي هو «الاضطرابات النفسية» وليست «الأمراض»، إذ أن الاضطرابات تنتج نتيحة عدة أسباب، أما المرض فيكون لسبب واضح، مثل الدرن الذي يتسبب فيه ميكروب واضح، وله نفس الأثر على كل المرضى، أما الاضطرابات التي تخضع لها جميع الأمراض النفسية فتعني عدم وجود عامل واحد واضح، وكذلك ليس هناك أثر واضح، إلا أنه يوجد العديد من العوامل البيئية والنفسية والبيولوجية.

التعرض للتوتر فترات طويلة يضعف مناعة الجسم

وأضاف «حمودة»، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الضغوط التي يتعرض لها الإنسان والحالة النفسية تؤثر على الحالة البيولوجية للجسم، «تعرض الإنسان للتوتر لفترات طويلة يجعل هرمون الكوتيزون مرتفع، وهو ما يقلل المناعة بصورة عامة، أي أن تعرض الإنسان لضغوط مستمرة قد يؤدي إلى ضعف مناعة جسمه، وهو ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض».

تعرض الإنسان لضغوط لفترات طويلة يؤثر على صحته

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن تعرض الإنسان للتوتر والضغوط لفترات طويلة يؤثر كذلك على الجهاز العصبي السيمبساوي، وهو ما يزيد من إفراز الأدرينالين بصورة مستمرة، ومن ثم يعرض الجسم للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر، وهو ما يزيد من إصابة الإنسان بمرض السكري وضغط الدم المرتفع، كما يؤثر على الإنسان نفسيًا كونه يصبح أكثر عصبية وسريع الانفعال.