أستاذ الطب النفسي يوضح أهمية برنامج «تعافي» في تثقيف مرضى الإدمان

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن الدراسات النفسية الحديثة خلال السنوات الأخيرة، تؤكد تزايد الاضطرابات النفسية بكل أشكالها وتفرعاتها، إذ أن ظهور السوشيال ميديا ورغم ما لها من فوائد متعددة إلا أنها تسببت في العديد من المشكلات النفسية للمستخدمين والشباب على وجه الخصوص، لافتًا إلى تزايد الإدمان في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور المخدرات الحديثة التي أدمنها الشباب دون تقدير مناسب لخطورتها.

علاج الإدمان لا يقتصر على العلاج بالمستشفى

وأضاف المهدي في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن أهمية برنامج تعافي تكمن في تغيير الاعتقاد الموجود لدى البعض بأن علاج الإدمان قد يستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع وحتى شهر ليشفى المريض تمامًا بعد خروجه من المستشفى، وهو ما تطلب وجود برنامج يعمل على زيادة وعي الأفراد حول مفهوم التعافي.

مفهوم شامل للتعافي من الإدمان

وتابع أستاذ الطب النفسي أن مفهوم التعافي يشمل العلاج من الإدمان إضافة إلى التغيير على المستوى الجسدي والنفسي والاجتماعي والروحي، لشخص تم تدمير كل هذه المستويات لديه خلال مرحلة الإدمان وتعاطيه للمخدرات، خاصة عندما يستمر الشخص في تعاطي المخدرات لفترات طويلة، إذ أن أغلب الحالات التي تقصد المستشفيات تكون لأشخاص قضوا فترة طويلة بالإدمان.