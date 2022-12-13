أستاذ الطب النفسي توضح الفرق بين الإصابة بالتوحد وتأخر الكلام عند الأطفال

قالت الدكتورة منى الشيخ، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة عين شمس، إنّ الأم يجب أن تتفاعل مع الطفل في أول سنة من عمره: «مينفعش نديه الموبايل طول النهار ونسيبه عشان نخلص حاجتنا، الموضوع ده بيأثر على التواصل والكلام لدى الطفل».

وأضافت «الشيخ»، خلال حوارها على الفضائية المصرية «بداية من سنة أو سنة ونصف يجب أن يبدأ الطفل الطبيعي أو المتوسط نطق كلمة مثل بابا أو ماما أو مام، ومن سنتين أو 3 سنوات يجب أن يبدأ يقول جملة من كلمتين، وبعد 3 سنوات يمكنه أن يقول جملة من 3 كلمات».

الفرق بين الإصابة بالتوحد وتأخر الكلام عند الأطفال

وتابعت أستاذ الطب النفسي بكلية الطب في جامعة عين شمس، أن أحد السمات الرئيسة للمصابين بالتوحد هي التأخر في الكلام، وبالتالي يجب التفرقة بين الطفل المصاب بالتوحد والطفل الذي تأخر في الكلام: «الطفل المصاب بالتوحد منعزل في العالم الخاص به، الطفل المصاب بالتوحد مش معانا ومش فاهم إحنا بنعمل ايه، اللغة الاستقبالية نفسها مش بتبقى موجودة، في السن الصغير، أهم شيء هو أن يستقبل الطفل ما يحدث حوله بشكل صحيح».

طرق علاج التأخر في الكلام عند الأطفال

وأشارت الشيخ، إلى أن العلامة التحذيرية الأساسية في أول سنة هي أن الطفل لا يتفاعل مع البيئة من حوله في عامه الأول، أو لا يستطيع النطق بكلام «موظف» في عامه الثاني، وعند الوصول إلى 3 سنوات ولم يستطع الطفل أن يتحدث يجب أن تبدأ الأم في وقف كل المؤثرات التي سحبت الطفل مثل شاشات التلفزيون والموبايل، وأن تخصص الأم وقتا مكثفا للتعامل مع الطفل.