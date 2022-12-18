ضبط خادمة وصديقته سرقا مشغولات ذهبية من شقة في عين شمس

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين ، مقيمتان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة، وأقرت إحداهما بأنه نظراً لسابقة ترددها على المجنى عليها لتنظيف سكنها ، وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنها ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بمغافلتها والتحصل على مفاتيح الشقة من داخل حقيبتها الخاصة وإستعانت بأخرى فى رصد تحركات المجنى عليها ، وتوجهت لمحل سكن المجنى عليها ، وقامت بالدلوف للشقة وإستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.

بمواجهة المتهمة الثانية بما جاء بأقوال الآخرى أيدتها وأضافت بإقتصار دورها على رصد تحركات المجنى عليها أثناء إرتكاب الأخرى للواقعة .. وبإرشادهما تم ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل فضة - مقيم بدائرة القسم) ، كما تم بإرشاد إحداهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنها ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمتان والمضبوطات 00 وإتهمتهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.