تفاصيل مقتل شاب في الإسكندرية.. المتهمون كانوا يريدون سرقة الـ«توك توك»

رحلة كفاح «سامح» تبدأ مع شروق الشمس، يقضي أغلب ساعات يومه في العمل على دراجته النارية، يتحمل العمل الشاق للإنفاق على أسرته، لكن الرحلة الأخيرة لـ«سامح» كانت إلى الموت وسرقة دراجته النارية على يد مسجلين خطر، قتلاه عندما قاومهما خلال سرقتهما «التوك توك» قبل يومين في منطقة العامرية بالإسكندرية.

شهود العيان

ساعات قليلة مرت على الجريمة ونجح الفريق الأمني المكلف بجمع المعلومات في كشف ملابسات الحادث، والقبض على الجناة بعد أن تم كشفهما عن طريق أحد شهود العيان الذي أرشد عن مواصفات الأشخاص الذين استقلوا التوك توك مع المجني عليه قبل ساعتين من العثور على جثمانه في منطقة خالية من المارة في العامرية، وكان شهود العيان الخيط الرئيسي في تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما مسجلين خطر سرقات.

قتل وسرقة

وخلال جلسة تحقيق مساء أمس اعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة وقال المتهم الرئيسي إنه استقل «التوك توك» مع المجني عليه بصحبة صديقه وعندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة أشهرا «المطاوي» في وجه السائق، وطلبا منه التخلي عن «التوك توك» لكنه رفض وبدأ في مقاومتهما بعصا خشبية فتكمنا من السيطرة عليه وتسديد الطعنات في جسده واستوليا على «التوك توك» وفرا هاربين، وأنهما باعاه لصديق آخر لهما وكان يعرف أنه من حصيلة السرقة.

وبعد أن تمكنت المباحث من القبض على المتهم الثالث قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

محام: عقوبة المتهمين تصل للإعدام

يشرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه للوطن تفاصيل عقوبة جريمة منفذي جريمة قتل سائق الإسكندرية وسرقته بقوله إن المتهمين نفذوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار واقتران تلك الجريمة بالسرقة وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وبالتالي فإن العقوبة هي الإعدام شنقًا.